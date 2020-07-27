» هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده

متابعات- أمينة عبد العال
قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هدايا غريبة لجنوده حيث منحهم مسدسات تذكارية، كما زار مقبرة الحرب الوطنية احتفالا بمرور 67 عام علي توقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.
و أشاد كيم بجنود كوريا الشمالية الذين قتلوا في الحرب الكورية ودفنوا في مقبرة شهداء حرب تحرير الوطن في ذكري الاحتفال بالهدنة ، قائلا :" الأعمال البطولية الخالدة للمدافعين عن أرض الأجداد في الخمسينات من القرن الماضي الذين قدموا لنا تراثا عقليا ثمينا لثورة وسط لهيب الحرب ستضئ التاريخ طويلا " ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن الهدنة تم توقيعها بين الكوريتين في 27 من شهر يوليو عام 1953 وحدد الشمال هذا اليوم باعتباره يوم النصر .
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