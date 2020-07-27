تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى

27 يوليه 2020 - 09:39 ص





حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقابلة، قائلا: "شهري يوليو وأغسطس هما عز الصيف".



وتوقع "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، رتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين على القاهرة والوجه البحري، بينما ستتراوح درجة الحرارة على جنوب الصعيد ما بين 43 إلى 47 درجة بنهاية الأسبوع.



واستبعد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث انخفاض في درجة الحرارة خلال أيام العيد، فضلا عن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، منوها بأن اللجوء للمناطق الساحلية يكون هو الحل الأمثل لهذه الأجواء.

