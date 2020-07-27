إجراء عاجل لوزيرة الهجرة تجاه المصري المعتدي عليه بالكويت

27 يوليه 2020 - 09:53 ص





علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي واقعة الاعتداء على عامل مصري من قبل مواطن كويتي ، قائلة :"الواقعة أشعت عضب الشعب المصري والكويتي على حد سواء".



وتابعت: "وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامى من الكويت، وأنا مقدرة جدًا ثباته الانفعالي ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التي تعرض لها وتصرف تصرفًا سليم معقبة :"تواصلت معه خلال القنصل العام المصري بالكويت وطالبته بعدم التنازل عن حقه".



ووجهت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجاني واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا.



وأشادت بدور الحكومة الكويتية التي قامت بضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة، مناشدة وسائل بالتوقف عن بث هذا الفيديو احترامًا لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.



وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى

