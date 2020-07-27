» شاهد.. أصالة تتعرض لحادث مروع وسط البحر

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أصالة
أصالة

متابعات- الدويني فولي

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حادث

غرق

بسمة وهبة

أصالة

تعرضت كل من الفنانة السورية أصالة والإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث مروع، كاد يودي بحياتهما، بعد أن اصطدمت الدراجة المائية التي كانتا تقوداها ببحر الإسكندرية شمال مصر بصخرة؛ ما تسبب في إصابتهما بجروح.
وقالت بسمة وهبة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“: ”أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصاله كانت سايقة ((الچيت سكي)) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع.

وأضافت: ”أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي“.


وأكملت: ”شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن يا رحيم بعبادك شكرًا أصالة إنك صممتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايمًا بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة وشكرًا للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنه وشكرًا لـ علي البحار“.. وجدعنتك دي مش غريبة ع أهل اسكندرية الحمدلله 100 مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم“.

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