  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:21 ص
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الواقعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

سعد الهلالي

"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

بن سلمان

ولي العهد السعودي يتلقي رسالة من أحمدي نجاد

أديب

أديب عن التعدي على مصري بالكويت: "كان راجل "

السفيرة نبيلة مكرم

إجراء عاجل لوزيرة الهجرة تجاه المصري المعتدي عليه بالكويت

شاهد.. السيتي ينتزع المركز الثالث من أرسنال بخماسية في فولهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الطقس

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى

زعيم كوريا الشمالية

هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"

ولي العهد السعودي يتلقي رسالة من أحمدي نجاد

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

#

أول صور من حفل زفاف ولي العهد السعودي

إيران

أحمدي نجاد

محمد بن سلمان

رسالة

بعث محمود أحمدي نجاد ، الرئيس الإيراني السابق، برسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعرض فيها أفكارًا لمبادرة تنهي الحرب في اليمن. 
ووفق صحيفة عكاظ السعودية فقد بيًن نجاد في رسالته ان يتم تشكيل لجنة تضم عددًا من الشخصيات الموثوقة عالميًا تتولى القيام بإجراء محادثات مع الطرفين المتنازعين في اليمن، بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة. 


وذكرت الصحيفة أيضًا أن نجاد قال في رسالته أيضًا: "إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب، ستقومون بعمل تذكرون به خيرًا".


وأشار نجاد إلى أن مبادرته جاءت بصفته عضوا من المجتمع الإنساني تصله يوميًا أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك، وخاصة في ما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيرًا.


وقال نجاد في رسالته وفق ما نقلته الصحيفة السعودية الشهيرة : ا لمسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون


واختتم رسالته قائلا :أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وأن ما يحدث يوميا ويذهب ضحيته الأبرياء وتدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن.. ولذلك ترحبون بسلام عادل. وأثق تماما بأنه بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل عيد الأضحى.. ذبح 3 حمير لبيعها للمواطنين بسوهاج وضبط الفاعل
» استمرار أعمال الجمعية العمومية بالزمالك
» هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال
» مليون دولار تمنحها الدنمارك لـ" أوغندا " لمواجهة كورونا
» شاهد.. أصالة تتعرض لحادث مروع وسط البحر
» هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده
» صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"
» "الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار
» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية
» رضا سيكا يكشف عن لاعب مصري شاب محترف في الدوري الإسباني: مبدع
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية