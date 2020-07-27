مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

27 يوليه 2020 - 10:34 ص





أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر له عدة أسباب، معقبا: "جهود الدولة والقيادة السياسية، والإعلام في توعية المواطنين أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الأعداد".



وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، قائلا :"فيروس كورونا لم يختف، ومازال هناك حالات مصابة، فالحذر واجب بشدة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى وإن قلت حدة المرض.



وتابع:" الوباء مازال موجودا بالعالم، منوها بأن كل دول العالم منتظرة مرور فصل الشتاء القادم دون أن نتعرض لموجة جديدة من الفيروس، معقبا: "إحنا مستبشرين خير، ولكن يجب أن نكون مستعدين، وحذرين".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

