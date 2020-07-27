أول تعليق لـ "رونالدو" بعد التتويج بالدورى الإيطالي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت
"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس
مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا
ولي العهد السعودي يتلقي رسالة من أحمدي نجاد
أديب عن التعدي على مصري بالكويت: "كان راجل "
إجراء عاجل لوزيرة الهجرة تجاه المصري المعتدي عليه بالكويت
أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى
هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده
صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"
محمد عبد الحارس
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