» التضامن تكشف سر فتح الحضانات رغم استمرار جائحة كورونا

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كشف محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي ، عن سر فتح الحضانات رغم استمرار جائحة كورونا ،قائلا :"إنه تم فتح الحضانات مرة أخرى لأن الحضانات أماكن تعليمية مهمة يقضى فيها الطفل جزء مهمًا من طفولته".

 وأضاف "شعبان" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت السعة الاستيعابية لجميع الحضانات بنسبة 50% ،مؤكدًا على ضرورة وجود جهاز قياس حرارة وأدوات التعقيم .

وتابع :" أنه يوجد 15 ألف حضانة علي مستوي الجمهورية تم فتح منهم 640 حضانة فقط وتلك الحضانات هم من أستوفوا الشروط الاحترازية لرعاية الصحية" .

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