  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:17 م
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان وولي العهد

برقية عزاء من الملك سلمان وولي العهد لأسرة "الشيحي"

صورة من الواقعة

"أبلغنا بحدوث اهتزازات".. مفاجأة صادمة بواقعة عمارة الشربتلي

فاروق جعفر: علاقتي بمرتضى منصور محترمة

بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

وزير النقل كامل الوزير

طلب عاجل من وزير النقل لسكان عقار الشربتلي بالزمالك

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

كورونا يضرب الصين من جديد ويسجل أعلى معدل منذ أبريل

الإعلامي خالد أبو بكر

تعليق غريب لخالد أبو بكر علي واقعة الاعتداء علي مصري بالكويت

"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية

"الديهي": اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يرد على ترشيح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

رونالدو

أول تعليق لـ "رونالدو" بعد التتويج بالدورى الإيطالي

صورة من الواقعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

"الديهي": اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي

الحياة السياسية

"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية
"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الديهي" للمصريين: لن نسلم من أهل الشر ومحاولات خفض الروح المعنوية

#

"الديهي": من لم يرى الإنجازات التي تمت خلال 7 سنوات عديم الضمير والبصيرة

#

أول تعليق من "الديهي" على اختياره عضوًا بالأعلى الإعلام

#

الديهي يوجه رسالة غير متوقعة للإخوان بعد عودته من العزل

الكهرباء

السيسي

تن

الديهى



كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي بمحطة الضبعة، وتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة .

وأضاف "الديهي"، أن الدكتور محمد شاكر، أفضل وزير كهرباء تولي هذا المنصب في تاريخ مصر، فهو ينفذ ويطبق بمهارة وحرفية رؤية الدولة والرئيس بقطاع الكهرباء، حتى تحولت مصر المظلمة في عهد الإخوان لمصر المنيرة .

 وتابع :"ما حدث بقطاع الكهرباء يفوق تصورات أكبر المتفائلين، وما يحدث ثورة حقيقية غير مسبوقة بمجال الطاقة بكل ما تعنية الكلمة، معقبًا: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك ينتظم في معسكره الثاني بالإسكندرية
» نوبيون عن حماية "شوكولاتة" السودان :إحنا حراس الجنوب
» التضامن تتابع " روضة السيدة " وتعلن المستجدات
» مقترح برلماني لرئيس الوزراء باعتماد التعليم المختلط لحل أزمة الكثافة
» الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة وديا
» تعيين مني ناصر مساعد لوزير المالية
» التضامن تكشف سر فتح الحضانات رغم استمرار جائحة كورونا
» بشري سارة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة
» دراسة: فيروس كورونا يصيب حاسة السمع
» اللمسات النهائية لمتحف المطار مبنى ركاب 3 تمهيدا للافتتاح
» زاهر: "أنا حاضن بنتي ومش باين فيها إلا دراعها ومداري كل حاجة "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية