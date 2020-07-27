"الديهي": اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي

27 يوليه 2020 - 11:39 ص





كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وقال الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي بمحطة الضبعة، وتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة .



وأضاف "الديهي"، أن الدكتور محمد شاكر، أفضل وزير كهرباء تولي هذا المنصب في تاريخ مصر، فهو ينفذ ويطبق بمهارة وحرفية رؤية الدولة والرئيس بقطاع الكهرباء، حتى تحولت مصر المظلمة في عهد الإخوان لمصر المنيرة .



وتابع :"ما حدث بقطاع الكهرباء يفوق تصورات أكبر المتفائلين، وما يحدث ثورة حقيقية غير مسبوقة بمجال الطاقة بكل ما تعنية الكلمة، معقبًا: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي".

