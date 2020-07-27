» نوبيون عن حماية "شوكولاتة" السودان :إحنا حراس الجنوب

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حادث

السودان

تن

النوبة



روي علاء، أحد أهالي النوبة، تفاصيل حماية أهالي "وادي كركر" حمولة بضائع بعد تعرض السيارة لحادث سير على الطريق، قائلا: "صحينا الصبح على حادث مروع، سيارة كبيرة محملة شيكولاته رايحة السودان، وقعت على الطريق".

 وأضاف"علاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، بأن شباب القرية قاموا بحماية البضاعة، والتي تقدر بما لا يقل عن 3 مليون و400 ألف جنيه، معقبا: "صاحب المال جه، وكان مندهش من أمانتنا وحراستنا للبضاعة".

 وتابع:"إحنا مش مستنين مكافأة، إحنا حراس الجنوب، وده عابر سبيل وبنحمي كل اللي بيمروا على الطريق"، منوها بأن معظم الحوادث التي يشهدها طريق أبوسمبل سببها أخطاء بشرية، حيث تم تطوير الطريق بشكل كبير مؤخرا.

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