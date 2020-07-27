» دراسة: فيروس كورونا يصيب حاسة السمع

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فيروس كورونا

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اصابة

فيروس كورونا

السمع

في ظل الدراسات والأبحاث العلمية التي تجري حول فيروس كورونا المستجد" كوفيد - 19" ، أكدت دراسة علمية حديثة أن ضعف السمع قد يكون عارض جديد من أعراض الفيروس.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة" ديلي ميل" البريطانية ، فإن هذا العرض نادر الحدوث إلا أن الفيروس يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.


كما أوضح باحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أنهم وجدوا كميات هائلة من الفيروس في الأذن الوسطى وعظم الخشاء لثلاثة مرضى من كبار السن قد توفوا بسبب كوفيد - 19، هم رجل وسيدة في الستينات من العمر، وسيدة أخرى في الثمانينات من عمرها . 


كما أكدت  دراسة أخرى أجريت في أبريل الماضي، أن الفيروس التاجي قد يتسبب في التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى البالغين، وهو نوع من عدوى الأذن، حيث تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومصابة.

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