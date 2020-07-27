» التضامن تتابع " روضة السيدة " وتعلن المستجدات

27 يوليه 2020 - 12:39 م

عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع " جدعان السيدة " لتطوير منطقة روضة السيدة والذي تنفذه مؤسسة "اسمعونا فيه أمل" ومناقشة آخر المستجدات التي قامت بها الوزارة بمشروع "روضة السيدة" حضر الاجتماع عمرو عثمان مساعد الوزير والمشرف على المشروع والدكتور خالد عبد الفتاح مستشار الوزير للمتابعة والتقييم والدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا .

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المسح الاجتماعي لروضة السيدة والتي انتهت نتائجه الى ضرورة تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالحد من الزيادة السكانية والعلاقات الأسرية وكذلك تنفيذ برامج تنموية على رأسها تمويل مشروعات التمكين الاقتصادي للنساء وخصوصاً المعيلات والأرامل كما أوضحت أيضا ضرورة توفير برامج للتدريب متنوعة التخصصات لرفع كفاءة الشباب من الجنسين، مع الاهتمام بتوفير مشروعات مدرة للدخل بالإضافة إلى توفير مزيد من برامج التأهيل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة..

كما تم استعراض أهم الإنجازات التي قام المشروع في المنطقة بالتعاون بها الوزارة في المنطقة بالتعاون مع عدد من الهيئات والجمعيات الأهلية حيث تم توقيع الكشف الطبي 1500 شخص بالمشروع بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا وصناع الخير لتوفير 146 نظارة كما تم توقيع الكشف الطبي أيضا على 2000 طفل وتوفير العلاج والتحاليل والإشاعات اللازمة بالإضافة الى إجراء الكشف المبكر على 500 سيدة على هشاشة العظام وتوفير علاج فيتامين "د" وذلك بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا ومؤسسة حازم محرم .

كما تم تدشين أولى مبادرات " انت اقوى من المخدرات " لاستهداف 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن تعاطي وادمان المخدرات ، كما تم ايضاً تنفيذ فاعلية لتوعية الأمهات وتعديل سلوك الأبناء بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما بدأت فصول محو الأمية بالعمل بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ومؤسسة اسمعونا بالإضافة الى توزيع 530 كرتونة مواد غذائية لمستفيدي مشروع روضة السيدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على أهالي الروضة تزامناً مع جائحة كورونا .

جدير بالذكر أن مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقاً بحي السيدة زينب قد أقيمت على مساحة 7 آلاف فدان ونصف وهو يأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة وايمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .