» الزمالك ينتظم في معسكره الثاني بالإسكندرية

27 يوليه 2020 - 12:58 م





يدخل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، معسكره المغلق الثاني بالإسكندرية، استعدادا لعودة النشاط الرياضي، بمباريات الدوري وأفريقيا في الأسابيع المقبلة.

وكان الزمالك قد أنهى معسكره الأول بالإسكندرية منذ أيام، تخلله خوض مباراتين وديتين أمام سموحة السكندري وبيراميدز.