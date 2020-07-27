برقية عزاء من الملك سلمان وولي العهد لأسرة "الشيحي"

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برقية عزاء

صالح الشيحي

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى أشقاء وأبناء الكاتب السعودي صالح بن محمد الشيحي.

وجاء في برقية العاهل السعودي ”إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب“.


كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة لأشقاء وأبناء الكاتب الشيحي عبر فيها عن تعازيه ومواساته.


وتوفي الكاتب والصحفي السعودي صالح الشيحي، الأسبوع الماضي، بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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