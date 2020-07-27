» دولة أوربية تخالف العقوبات الأمريكية وتعقد اتفاقية مع إيران

27 يوليه 2020 - 01:29 م

في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة علي إيران وقعت سويسرا اتفاقية تجارية مع إيران في إطار تبادل البضائع الإنسانية المختلفة.

وأعلنت الصحافة الإيرانية المحلية أن أمانة الشئون الاقتصادية في الحكومة السويسرية " شركة أدوية سويسرية " أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة البضائع الإنسانية يمضي قدما وتمت الموافقة بالفعل علي عدد من الشركات وسيتبعها المزيد.من الشركات و من المتوقع تنفيذ تعاملات أخري قريبا

جدير بالذكر أن القناة المشتركة لترتيب التجارة بالبضائع الإنسانية الخاصة بدأت في توصيل المواد الغذائية والدواء إلي إيران و تم إجراء عمليات تجريبية في يناير الماضي