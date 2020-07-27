» دولة أوربية تخالف العقوبات الأمريكية وتعقد اتفاقية مع إيران

متابعات- أمينة عبد العال
في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة علي إيران وقعت سويسرا اتفاقية تجارية مع إيران في إطار تبادل البضائع الإنسانية المختلفة.
وأعلنت الصحافة الإيرانية المحلية أن أمانة الشئون الاقتصادية في الحكومة السويسرية " شركة أدوية سويسرية " أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة البضائع الإنسانية يمضي قدما وتمت الموافقة بالفعل علي عدد من الشركات وسيتبعها المزيد.من الشركات و من المتوقع تنفيذ تعاملات أخري قريبا
جدير بالذكر أن القناة المشتركة لترتيب التجارة بالبضائع الإنسانية الخاصة بدأت في توصيل المواد الغذائية والدواء إلي إيران و تم إجراء عمليات تجريبية في يناير الماضي
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