» «إيناسيو»: مستعد لتدريب الزمالك مجددًا أو الأهلى

27 يوليه 2020 - 02:02 م





قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه مستعد لتدريب النادي الأهلي طالما كان العرض مناسبا.

وأكد إيناسيو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن «محمد صلاح وتريزيجيه فخر للاعبين المصريين».

وأضاف أنه رحل عن نادي الزمالك بسبب حدوث بعض المشاكل، معقبًا: «سعيد بتجربتي مع نادي الزمالك رغم تلك الأزمات».

وتابع: «لو الزمالك أرسل لي عرضًا مناسبًا طبعا سأكون سعيد جدا، ولكن لو مناسب»، مشيرًا إلى أنه لم يتلق عروضا من أي ناد مصري منذ رحيله عن الزمالك.



