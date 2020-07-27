السعودية.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل

27 يوليه 2020 - 02:07 م

تمكنت قوات الأمن السعودية، في منطقة المدينة المنورة من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي، ارتكب العديد من الجرائم، وذلك بعد رصدهم وتتبع انشطتهم .











وبدوره ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص "مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية؛ أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل".









وأوضح القحطاني ، وفق ماذكرته صحيفة سبق السعودية أن المتهمين تورّطوا في ارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة.







