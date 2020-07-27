عرض رسمى من الزمالك لضم نجم بيراميدز

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تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لشراء نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز من ناديه في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة "الزمالك" عن تقدم ناديه بعرض رسمي لسالم الشمسي مالك بيراميدز يطلب خلاله التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأخير في فترة الانتقالات الصيفية.
وتابع: "هناك مفاوضات جارية بين الناديين، لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة".

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