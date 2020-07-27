وزير الخارجية: لن نقبل بأي تعدي او اختراق للحدود

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لن تقبل بأي نوع من التعدي أو اختراق الحدود التي تم تعيينها للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الاثنين، في القاهرة، أن الموقف المصري ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في إطار وقف إطلاق النار: «نهدف إلى الاستقرار وليس إلى التصعيد وجعل هناك مجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية».

من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، إن المملكة تدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالوضع في ليبيا