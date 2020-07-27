السودان يشدد على رفضه للإجراء الإثيوبي ويعتبره غير مقبول

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الخرطوم- مروة كامل
استؤنفت مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بعد ظهر اليوم الاثنين، بدعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في اجتماع، ناقلا تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الاول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.
وعدد وزير الري والموارد المائية الآثار السلبية لهذا الاجراء الاحادي غير المقبول على السودان. 
ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات دعا الوزير لوضع اجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على ان تستغرق أسبوعين. إضافة لضرورة اعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف. 
وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.
 وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.

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