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البورصة تسجل أرباحًا قياسية خلال تعاملات اليوم

مال وأعمال

البورصة
البورصة

أحمد سالم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، كما أنها مدعومة بعمليات شراء من قبلالمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، وأصبحت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع.

وربح رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 582.6 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليبلغ مستوى 47ر10575 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 26ر0% ليبلغ مستوى 29ر1519 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 27ر0% إلى قيمته ليبلغ مستوى 36ر2325 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 88 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 62 شركة وحافظت 30 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.


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