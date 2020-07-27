الحكومة تنشر رسمًا بيانيًا عن إنتاج الذهب بمصر

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كشف مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن مصر تحتل مكانة متميزة في إنتاج الذهب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


جاء هذا بحسب نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، رسما بيانيا أوضح من خلاله حجم مخزون الذهب المصري.

وأوضح الرسم البياني "إنفوجرافيك"، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين في مصر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية والتي بموجبها سيتم التحول لنظام الإيجارات والضرائب بدلا من اقتسام الإنتاج بين شركات التعدين والحكومة. 

 كما تناول ما قالته مؤسسة فيتش عن القاهرة، التي أكدت أن مصر ستكون النموذج المضيء والنادر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي الوحيدة التي ستحقق معدل نمو سنوي موجب 2.6%.

يذكر أن مصر حققت يوم 30 يونيو الماضي، كشفا تجاريا للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب.




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