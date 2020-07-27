» خبر صادم لعشاق باريس سان جيرمان

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مبابي
مبابي

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تلقى عشاق نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، خبرًا مؤسفًا اليوم الاثنين.


 جاء هذا بشأن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي البالغ 21 عاما، حيث سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع تقريبا.

وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن "التصوير الذي أجراه مبابي الاثنين أكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي. بعد هذه الإصابة، يستغرق وقت التعافي حوالي ثلاثة أسابيع".


وأصيب مبابي بالتواء في الكاحل الأيمن في الدقيقة الـ26 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد سانت إتيان (1-0)، بعد تدخل عنيف من قائد المنافس، لويك بيران، عوقب على إثره ببطاقة حمراء.

واضطر مبابي إلى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 لزميله الإسباني بابلو سارابيا.


وخرج مبابي من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

ويؤكد هذا التشخيص الغياب المتوقع لمبابي عن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة المحلية ضد ليون يوم الجمعة المقبل، كما سيدخله في سباق مع الزمن للمشاركة مع فريق العاصمة في الدورة المجمعة (الأدوار النهائية) لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يسعى باريس سان جرمان إلى الذهاب بعيدا في المسابقة.

وفي حال غياب مبابي عن المواجهة ضد أتلانتا في الـ12 من أغسطس، سيكون بإمكانه العودة إلى صفوف فريقه، في حال تأهله، في الدور نصف النهائي المقرر في الـ18 من أغسطس، أو حتى المباراة النهائية المقررة في 23 منه، علما بأن النادي الباريسي لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في تاريخه.



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