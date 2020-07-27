رونالدو يتحدث العربية مع "بن عطية" أثناء احتفاله بالدوري

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتتويج فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، مع الدولي المغربي ولاعب السيدة العجوز مهدي بن عطية.



ووجه رونالدو رسالة لـ"بن عطية"، عبر رسالة مصورة قال فيها وهو يصيح: "مبروكين.. والله".





وكان رونالدجو قد وجه رسالة خاصة لأولئك الذين عانوا من فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم يوم أمس.





ونشر رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لاحتفاله في حجرة تغيير الملابس مع زملائه بلقب الدوري، وأرفقها بتعليق: "نحن أبطال إيطاليا، مسرور جدا بعد البطولة الثانية لي تواليا (مع يوفنتوس) ومواصلة صناعة التاريخ مع هذا النادي الرائع".





وأضاف: "أهدي هذه البطولة لجماهير يوفنتوس، ولاسيما أولئك الذين عانوا من وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم".





الأسطورة كريستيانو رونالدو يتحدث العربية مع المغربي بن عطيه (مبروكين والله والله) ?? pic.twitter.com/viOV2KnrXW — تاريخ رياضي (@SportJ) July 26, 2020







وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا، بعد فوزه أمس الأحد، على سامبدوريا بهدفين دون ردن، في المرحلة الـ36 من المسابقة.





ويعود الفضل الكبير في هذا التتويج لرونالدو الذي سجل هذا الموسم 31 هدفا في "الكالتشيو".





يذكر أن العالم عاني وما زال يعاني من وباء فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 600 ألف شخص.