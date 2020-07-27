"ضرب مبرح".. فنانة شهيرة تروي تفاصيل نجاتها من الموت

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أماني السويسي
أماني السويسي

محمد فضل- متابعات

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شكوى

فنانة

ضرب مبرح

أماني السويسي

كشفت الفنانة التونسية أماني السويسي تفاصيل تعرضها للاعتداء والضرب المبرح من قِبل متعهد الحفلات سفيان السيالة، فى أول ظهور إعلامي لها، حيث قالت: “تعرضت للعنف الشديد من متعهد حفلات أثناء مطالبتي له بمستحقاتي المالية لديه منذ عام”.

وأضافت أماني فى تصريحات تلفزيونية: “فوجئت بمتعهد الحفلات يهددني بآلة حادة ولكن مديرة مكتبه تدخلت وأنقذتني من الموت، وفوجئت به يلكمني بالبوكس فى وجهي”.

وأردفت الفنانة التونسية: “متعهد الحفلات أسقطني على الأرض وانهال عليّ بالضرب بقدمه وهو ما سبَّب لي مشاكلَ فى العمود الفقري ثم ضربني عى رأسي وأفقدني الوعي”.

فيما أكدت أيضا أنها تقدمت بشكوى رسمية ضده أرفقتها بشهادة طبية من المستشفى تثبت تعرضها للاعتداء، مشيرة إلى أنها لن تصمت على حقها حتى ينال عقابه؛ لأن الموضوع الآن لم يعد يقتصر على خلاف مالي فقط، بل تحول إلى قضية كرامة.

وعلى الجانب الآخر، كانت النيابة التونسية، قد أصدرت قرار الإفراج عن متعهد الحفلات التونسي سفيان السيالة، بعدما احتجزته بتهمة الاعتداء على مواطنته نجمة ستار أكاديمي الفنانة أماني السويسي.

وقال محامي سفيان السيالة، شاهين الخليفي، إن النيابة العمومية بصفاقس أمرت بالإفراج عن السيالة، بعد ظهور أدلة جديدة تؤكد أن موكله لم يتعد بالضرب على الفنانة أماني السويسي.

وأضاف الخليفي، في تصريحات إذاعية، أن مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وثق خروج أماني السويسي من مكتب متعهد الحفلات من دون أي مشكلات، بالإضافة إلى أقوال شهود العيان التي أكدت أن السيالة لم يتعد على الفنانة.


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