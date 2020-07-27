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العراق.. تحقيقات عاجلة بشأن تظاهرات ساحة التحرير

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كشفت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بتقصي الحقائق حول أحداث ساحة التحرير التي جرت مساء أمس الأحد.

وأشار بيان حكومي إلى أن "الكاظمي عقد في مقر وزير الداخلية اجتماعا مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني".

وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت يوم أمس، ووجه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت يوم ـمس، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

وأشار البيان الحكومي إلى أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".

وتم التأكيد خلال الاجتماع بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".

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