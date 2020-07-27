"كرونا" يفتك بإسرائيل.. والمستشفيات تكتظ بالمصابين

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فتك فيروس كوورنا المستجد بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت اليوم عن تسجيل 1205 إصابات جديدة بالإضافة إلى حالتي وفاة جديدتين منذ يوم الأحد.

وأفادت سلطات الاحتلال بأن هناك 35982 حالة نشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، 739 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، وبينهم 310 أشخاص بحالة خطر، يحتاج 96 منهم إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل بلغ 62626 شخصا منذ بدء الوباء، وحصيلة الوفيات 474 حالة.

ودق عدد من المستشفيات ناقوس الخطر، حيث أعلن مركز هداسا الطبي في القدس، ومستشفيات أخرى أنها تعمل بـ 100% من قدراتها الاستيعابية حاليا، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.


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