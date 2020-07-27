» عضو لجنة مفاوضات سد النهضة: هدفنا الوصول لاتفاقية مُلزمة

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قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحدثت في بداية أولى اجتماعات الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة برئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أهمية التعاون وهناك توصيات باستكمال المفاوضات حول اتفاقية ملزمة حول المليء والتشغيل، لافتًا إلى أن الوزير السوداني طلب الكلمة واعترض على تصرف إثيوبيا الأحادي بمليء السد دون اتفاق، والذي كان له تأثير سلبي على السودان وطلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لعمل مشاورات داخلية.

وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الجانب المصري أبدى اعتراضه على تصرف إثيوبيا أيضًا، لافتًا إلى أن الاجتماع انتهى بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع.

وتابع عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن المفهوم الإثيوبي أن مصر والسودان يتمتعوا بحصتهم كاملة من المياه، وهما لا يحصلوا على نفس الحصة، وهذا غير حقيقي، ويتعاملوا مع مياه النيل على أنها حقهم، وهذه وجه نظر تاريخية لهم، مشددًا على أن الجانب المصري يسعي للوصول لاتفاقية ملزمة بأرقام محددة؛ لتفادي سنوات الجفاف لعدم التأثير على مصر والسودان.

ونوه، بأن مصر طرحت خطة تعاون وتنمية شاملة، ومن بينها الربط الكهربائي، وإثيوبيا لم تعلق على الطرح المصري بالإيجاب أو الرفض. 

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