صور.. نرمين الفقي تثير الجدل بـ"البوركيني"

27 يوليه 2020 - 09:36 م

أحدثت الفنانة نرمين الفقي موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مجموعة صور لها أثناء قضائها إجازة صيفية على أحد الشواطئ في مصر.

وظهرت "الفقي" بإطلالة جذابة مرتدية المايوه "البوركيني"، ما جعل متابعيها يتفاعلون معها، وأثنوا على جمالها مشيدين برشاقتها.

ويأتي هذا بعد أيام من الضجة التي أثيرت حول "البوركيني" بين فتاة ترتديه في أحد حمامات السباحة داخل إحدى القرى السياحية وبين أخرى رافضة لنزولها حمام السباحة به، الأمر الذي أصبح مثار جدل خلال اليومين الماضيين.