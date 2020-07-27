رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن أجازة العيد للمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من الخميس المقبل حتى الاثنين 3 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب مدبولي، بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.