أحمد موسى: مصر بلا عشوائيات في هذا الموعد

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا في نهاية عام 2020 سوف نقضى على العشوائيات في مصر؛ لافتا إلى أن البحر الأحمر من المحافظات التي كانت بها عشوائيات.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قام بتسكين قاطني المناطق الخطرة وقام بنقلهم إلى المساكن الآمنة.









وأثنى أحمد موسى على الخطوة التي قامت بها محافظ البحر الأحمر، مطالبا بوجود ملاعب وأماكن للتنزه للمواطنين.





وأكد أحمد موسى أنه تم فرش المساكن الجديدة بأثاث على أعلى مستوى.