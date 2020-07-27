» مانويل جوزيه عن الأهلي: لم أعد أتابعه حاليا

أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب نادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء أفضل نادٍ في قارة إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

وقال "جوزيه"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الاستديو التحليلي" الذي قدمه أيمن شوقي عبر قناة الأهلي، أن مواجهة أندية تونس أو المغرب أو الجزائر دائما ما تكون صعبة للغاية، لكن الأهلي قادر على التأهل لأنه الأفضل في أفريقيا .

وأوضح جوزيه أن الوداد المغربي فريق قوي لأنه فاز بالدوري المغربي، فيجب على الأهلي الاستعداد بشكل جيد وعدم الاستهانة به مؤكدا أنه لا يتابع الأهلي حاليا ولا يعرف مستواه مع مديره الفني الجديد.

وأشاد مانويل جوزيه بالثنائي خالد بيبو وأسامة حسني لاعبي الأهلي السابقين واللذين تدربا تحت يده، قائلا "خالد بيبو وأسامة حسني من اللاعبين المميزين الذين دربتهم"