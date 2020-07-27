» "الصحة العالمية": "كورونا" أخطر حالة طارئة بالعالم

27 يوليه 2020 - 11:50 م

أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع.



وأظهرت البيانات الأخيرة لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن عدد الإصابات فى أنحاء العالم تجاوز 16 مليونًا و442 ألف حالة حتى صباح أمس، كما تجاوز عدد المتعافين 10 ملايين، فيما اقترب عدد الوفيات من 652 ألفا.



وأصبحت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى أكثر منطقة فى العالم تُسَجّل فيها إصابات منذ بدء الوباء، فيما عمدت دول عربية إلى العودة للإغلاق مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

