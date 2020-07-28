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طبيب الغلابة

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مفاجأة عن مكان دفن جثمان طبيب الغلابة محمد مشالي

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طبيب الغلابة
طبيب الغلابة

أحمد عادل شعبان

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محمد مشالي

طبيب الغلابة

وفاة طبيب الغلابة

كشفت مصادر مقربة من أسرة الدكتور محمد مشالي الذي اشتهر باسم طبيب الغلابة أنه سيجري دفن الجثمان في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من ارتباط الراحل الشديد بأهالي مدينته طنطا إلا أن مقابر الأسرة في إيتاي البارود مسقط رأسه.

و توفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور محمد مشالي - طبيب الغلابة - في منزله بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 82 سنة.

وأصيب الدكتور مشالي بأزمة قلبة مفاجئة واستعانت زوجته ببعض الأطباء للكشف عليه وعندما توفي أخطرت أولاده وأحفاده.

وقررت اسرة الراحل ترتيب صلاة الجنازة عليه في ساحة المسجد الأحمدي بطنطا.


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