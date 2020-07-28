توقف برنامج عمرو أديب و لميس الحديدي

28 يوليه 2020 - 08:22 ص

قررت محطة "إم بي سي مصر"وقف برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .



وسيتوقف البرنامج لمدة شهر كإجازة بناء على طلب عمرو أديب الذي قال: أنا شايف الناس اللي شغالة في البرنامج تستحق إجازة تستريح وأنا برضو أستريح وحضراتكم تستريحوا.



وأضاف: لكن أنا تحت النظر .. لو حصل حاجة أنا ساكن قريب من الأستوديو هتلاقوني معاكم وحضرتك هتاخد حقك الإعلامي الكامل.



فيما أعلنت الإعلامية لميس الحديدي توقف برنامجها "مصر الآن" المذاع على قناة العربية الحدث ، لمدة شهر أيضا للإجازة.

