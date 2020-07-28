العراق تحذر المتظاهرين من هذا الأمر

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بغداد

العراق

القوات المسلحة

حذرت وزارة الداخلية العراقية المتظاهرين من وجود عناصر إجرامية خطيرة بينهم في ساحات التحرير ،مؤكدة أنها تسعي لإحداث الفوضى و افتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية .

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته " سكاي نيوز " أن القوات المسلحة أصدرت تعليمات مشددة بعدم إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لأي سبب كان ، لافتين إلي أملهم في تعاون المتظاهرين لتعزيز الأمن في ساحة التحرير    وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلي القوات الأمنية .

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي ، مصطفي الكاظمي ، قال في كلمة أمس أن حكومته فتحت تحقيقا قي قتل المتظاهرين في بغداد أثناء الاحتجاجات علي تردي أوضاع الكهرباء .


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