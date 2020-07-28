مشاري راشد: نجل الشيخ مصطفى إسماعيل كشف هذه المفاجأة عن الإخوان

28 يوليه 2020 - 09:26 ص

يواصل المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد هجومه على جماعة الإخوان، حيث نشر مقطع فيديو لمشاهير القراء في مصر، منوها بأنه لم ينضم أحد منهم لجماعة الإخوان.

وتساءل مشاري على حسابه في تويتر: "هل ينضم القراء لجماعة الإخوان؟ وهم من يقرأ :" من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون".

وأوضح مشاري راشد أن عاطف نجل القارئ الراحل مصطفى إسماعيل أكد في حوار صحفي أجراه العام الماضي أن والده كان دائم القول: "إن الاستعمار هو من صَنع الإخوان، ولولا الإنجليز لما أُسِّست هذه الجماعة " .

وأشار مشاري راشد إلى أن الإخوان يعانون من انفصام في الشخصية قائلا: "الإخوان وانفصام الشخصية والأمثلة كثيرة فهم: مع الديمقراطية وضدها ومع المظاهرات وضدها ومع طاعة ولي الأمر وضدها ومع المثليين وضدهم ومع التقريب وضده ومع الحاكمية وضدها ومع المواطنة وضدها ومع الإرهاب وضده ومع الاشتراكية وضدها ومع العلمانية وضدها ومع الحرية وضدها ومع القذافي وضده، بحسب قوله.