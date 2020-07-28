الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

28 يوليه 2020 - 09:36 ص

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله إن التشدد في فرض القوانين يؤدي إلى ردود فعل سلبية، مطالبا بالتوعية قبل فرض العقوبات.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : " في كل دول الخليج المشروبات الكحولية ممنوعة في القوانين لكن في مذكرات المنع هناك من يغض النظر.. الناس لن يمنعها قانون منع ولذا غض النظر مطلوب الكويت والسعودية أكثر الدول في انتشار المخدرات نتيجة التشدد في منع المشروب محاربة المشروب بالتوعية لا بالقوانين المشددة وعقوباتها".

يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام كويتية، أن مستشفى الجهراء سجل حالة وفاة جديدة لشاب كويتي نتيجة احتسائه الخمور المغشوشة التي أودت بحياة أربعة شبان قبله وأودعت خمسة آخرين العناية المركزة بحالة حرجة.

وقد توفي الشاب الذي كان يتلقى العلاج في العناية المركزة، إلى جانب مجموعة من الشباب الذين وصلوا إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية تباعا بحالة حرجة بسبب تعاطيهم لهذه الخمور المصنعة محليا.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فقد نقلت عن مصدر أمني تفاصيل حول اعترافات المتهم ببيع هذه الخمور وهو شاب من غير محددي الجنسية، أو من يعرفون بـالبدون، والذي نفى تعمده إلحاق الضرر بالشباب .