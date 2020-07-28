» سبتمبر المقبل .. بشرى سارة للصحفيين

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الصحفيين

الحدث اليوم

سيد علي

التأمينات

زف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمينات بشرى سارة للصحفيين مؤكدا أن وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين القباح، قامت بتسجيل لجنة لبحث قضية العلاوة الخاصة، للعاملين في الصحف القومية والخاصة، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها بعد عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، بأن صرف العلاوات الخمس مقترن بموعد صرف المعاش، وإذا تم الإقرار بصرف العلاوات للمؤسسات الصحفية، معقبا:"سيحدث ذلك مع معاش شهر سبتمبر بإذن الله، ومعهم القسط الأول من المتجمدات".

ومن جانبها أبدت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سعادتها بتولي اللواء جمال عوض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قائلة "إنها متفائلة برئاسته"، مشيرة إلي أنه لديه خطة طموحة للنهوض بنظم المعلومات حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية.

 وأضافت "عطوة" في بيان لها، أمس الاثنين، أن ذلك سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه، مشيرة إلي أنه لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.

 وأوضحت أن الخطوة الأولى فيها هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة.

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