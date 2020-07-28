الزمالك يستعين بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء بالمغرب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك،عن أن ظروف الطيران في المغرب دفعت مسئولي الزمالك للتفكير مرة أخرى في الاستعانة بطائرة خاصة لسفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض إلى هناك، استعدادا لمواجهة الرجاء، خاصة أن هناك معلومات تفيد

بأن حركة الطيران في المغرب ستظل غير منتظمة حتى شهر سبتمبر المقبل”.