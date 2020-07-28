الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

عبد القادر وحيد
طالب الرئيس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعادة عقوبة الإعدام بالحقن القاتلة لمرتكبي جرائم المخدرات، والذي تسبب في موجة من الجدل في البلاد .
وقال دوتيرتي: أجدد دعوتي لإقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002 .
وقد تسبب مطلب الرئيس الفلبيني في جدل كبير بين نواب البرلمان، حيث تعد تلك العقوبة خارج نطاق القضاء وأدت إلى مقتل الآلاف .
يذكر أن حقوق الإنسان كانت قد طالبت في وقت سابق في فتح تحقق حول حرب " دوتيرتي " على تجار المخدرات ومدى نظامية عمليات القتل التي ارتكبها بالحقن المميتة بدعوى الإعدام .
ويأتي ذلك في ظل مخاوف المعارضة في الفلبين من استخدام قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره مؤخرا.
عصر03:46 م
فجر
03:39
شروق
05:14
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:58
عشاء
20:28