  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:17 م
Advertisements
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

محمد صلاح

وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

خالي ورؤيا السجن !

السجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 امرأة

الرئيس السيسي

السيسي عن عمارة الشربتلي: لا ضرر ولا ضرار

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

الرئيس السيسي

السيسي عن أزمة سد النهضة: الأسد محدش يقدر ياكل أكله

لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

الرئيس السيسي

السيسي:"كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي"

إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع أكبر مدن فلسطين التاريخية

الصفحة الأخيرة

ام كلثوم
ام كلثوم

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"السيسى" يطلق اسم الفريق "العصار" على أحد محاور القاهرة

#

طرد الشرطي المتورط في قتل الأمريكية «برونا تايلور»

#

كتيبة إعدام.. 3 مسلحين يمطرون شابًا بالرصاص (فيديو)

#

إيطاليا.. شوارع خالية بسبب كورونا

إسرائيل

فلسطين

حيفا

ام كلثوم

شارع

ستحظى أم كلثوم، التي أسرت قلوب الملايين، بتسمية شارع على اسمها في مدينة حيفا بشمال إسرائيل، إلا أن نشطاء يمينيون يرفضون التسمية متهمين الفنانة المصرية الراحلة بأنها "عدوة" إسرائيل.

وقررت لجنة التسميات في بلدية حيفا، التي تترأسها، عينات كاليش، في منتصف الشهر الجاري إطلاق اسم أم كلثوم على أحد شوارع المدينة، لأن أم كلثوم "تعتبر من عظماء الغناء العربي، وهي اسم مرادف للموسيقى العربية عموما والمصرية خصوصا".


لذا رأت اللجنة أن تطلق اسمها على شارع في حيفا، "كمدينة مختلطة تمثل نموذجا للحياة المشتركة بين اليهود والعرب".


وأكد عضو البلدية رجا زعاترة أن تخليد اسم السيدة أم كلثوم في المدينة "إنجاز نوعي مهم للعرب في حيفا، على مستوى تأكيد الوجود والبقاء والتجذر، ماضيا وحاضرا ومستقبلا".


وأثار قرار البلدية غضب اليمينيين الإسرائيليين الذين بدأ بعضهم في شن حملة ضد التسمية.


ونشرت صحيفة "كول بو" اليمينية صورة أم كلثوم بحجم كبير مع عنوان بالخط العبري العريض على صفحتها الأولى: "أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم"، في إشارة إلى أغنيتها الحماسية بعد حرب عام 1967.


وعلقت الصحيفة قائلة: "نعم هكذا غنت أم كلثوم التي سيطلق اسمها على شارع في حيفا". ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست من حزب الليكود أرييل كيلنر قوله "أشعر بالحزن لقرار تسمية أم كلثوم التي دعت الى إبادة دولة اليهود"، مضيفا "سأجد طرقا لمنع هذه التسمية".


وسارع يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى التعليق على قرار بلدية حيفا بتغريدة بالعبرية جاء فيها: "عار وجنون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقة عاطفية تنتهي بالانتحار في النيل
» إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع أكبر مدن فلسطين التاريخية
» "أميتاب باتشان" يبكى بمستشفى الحجر.. تعرف على السبب
» تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها
» عرض خيالي من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا
» السيسي للمصريين: وزنكم زاد بسبب كورونا
» السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى
» أزمة تهدد بعدم بث مباراة الزمالك مع طنطا
» السيسي: "خلاص مفيش دلع وهنتابع وزن العمالة"
» الإبراشي: هذا الرجل أبكاني
» بعد طول انتظار.. واتساب يعد مستخدميه بهذه المفاجأة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية