البرتغال تبتكر قناعا سحريا لـ" كورونا "

28 يوليه 2020 - 01:19 م

تمكن مصممون في شركة برتغالية من تصنيع قناع طبي للحماية من فيروس " كورونا" المستجد ومنع انتقاله عن طريق الأنف والفم.

ولفت جواو لوبو، المختص في علم الأوبئة في معهد الطب الجزيئي في لشبونة إلى أن القناع الجديد مكون من 3 طبقات والطبقة الملامسة للجلد قماشي وهي مصممة بطريقة تعطل الفيروس.

وأوضح سيماس أن التجارب التي أجريت على القناع تشير إلى أنه عطل حوالي 200 جزئية معدية أي حوالي 99% من الجزئيات المعدية من الانتشار والانتقال .

كما أكد علماء الشركة أن القناع يحافظ على جودته حتى بعد غسله 50 مرة.

جدير بالذكر أن القناع حصل على رخصة من الحكومة البرتغالية لبيعه وصدر منه إلى دول أوربية أخرى بلغ سعر القناع الواحد 10 يورو وإن كانت أسعاره تتباين حسب البلاد التي يعرض فيها.