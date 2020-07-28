  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:16 م
Advertisements
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

محمد صلاح

وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

خالي ورؤيا السجن !

السجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 امرأة

الرئيس السيسي

السيسي عن عمارة الشربتلي: لا ضرر ولا ضرار

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

الرئيس السيسي

السيسي عن أزمة سد النهضة: الأسد محدش يقدر ياكل أكله

لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

الرئيس السيسي

السيسي:"كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي"

تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ظهرت بالمصحف.. قرار من المحكمة بشأن مودة الأدهم وحنين حسام

#

تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز

#

أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين

#

تعليق غير متوقع من نجل "مرسي" على وفاة "مبارك"

سجن

النهار

تامر أمين

مودة الأدهم

حنين حسام



عقب الإعلامي تامر أمين، على الحكم الصادر بحبس حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن عامين لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه بالرغم من سعادته لتنفيذ القانون ، إلا أنه حزين لأن فتاتين في عمر الزهور يكون مصيرهما السجن.

وتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي ليست مرتعا كما كانت في السابق، وأصبح لها رقيب وخاضعة لسلطة القانون، مطالبا الآباء بضرورة الانتباه لما يفعله أبناؤهم على مواقع التواصل.

وواصل حديثه:" مودة الأدهم وحنين حسام لا يلوما إلا أنفسهما وأهلهما نفس الكلام لأنهم سابوهم بدون رقيب، حنين ومودة عبرة ، لأن ساحة الإنترنت أصبحت خطيرة، لو سبنا أولادنا لهوس الإنترنت هيروحوا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقة عاطفية تنتهي بالانتحار في النيل
» إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع أكبر مدن فلسطين التاريخية
» "أميتاب باتشان" يبكى بمستشفى الحجر.. تعرف على السبب
» تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها
» عرض خيالي من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا
» السيسي للمصريين: وزنكم زاد بسبب كورونا
» السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى
» أزمة تهدد بعدم بث مباراة الزمالك مع طنطا
» السيسي: "خلاص مفيش دلع وهنتابع وزن العمالة"
» الإبراشي: هذا الرجل أبكاني
» بعد طول انتظار.. واتساب يعد مستخدميه بهذه المفاجأة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية