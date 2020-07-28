تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

28 يوليه 2020 - 01:29 م





عقب الإعلامي تامر أمين، على الحكم الصادر بحبس حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن عامين لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه بالرغم من سعادته لتنفيذ القانون ، إلا أنه حزين لأن فتاتين في عمر الزهور يكون مصيرهما السجن.



وتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي ليست مرتعا كما كانت في السابق، وأصبح لها رقيب وخاضعة لسلطة القانون، مطالبا الآباء بضرورة الانتباه لما يفعله أبناؤهم على مواقع التواصل.



وواصل حديثه:" مودة الأدهم وحنين حسام لا يلوما إلا أنفسهما وأهلهما نفس الكلام لأنهم سابوهم بدون رقيب، حنين ومودة عبرة ، لأن ساحة الإنترنت أصبحت خطيرة، لو سبنا أولادنا لهوس الإنترنت هيروحوا".

