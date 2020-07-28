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علاقة عاطفية تنتهي بالانتحار في النيل

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ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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انتحار

نهر النيل

المباحث

كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمباحث الجيزة عن الملابسات وراء العثور على جثة شاب منتحرا في نهر النيل، حيث أفادت التحريات بأن الشاب يمر بأزمة نفسية نتيجة لفشل علاقة عاطفية ربطته بفتاة .

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغ يفيد بالعثور علي جثة شاب طافية بنهر النيل و بانتقال رجال المسطحات المائية إلي محل الواقعة تم العثور علي الشاب مرتديا كافة ملابسه ولا توجد به أي إصابات ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق حتى يتم التصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة .  


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