وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

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لوفرين

ودع الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول المنتقل مؤخرا إلى سانت بطرسبرج الروسي، زميله المصري محمد صلاح.
وكان نادي ليفربول، أعلن أمس الإثنين، انتقال ديان لوفرين رسميا إلى صفوف بطرسبرج الروسي لمدة 3 مواسم.


وودع محمد صلاح لوفرين عقب إعلان ليفربول رحيله، قائلا:"شكرًا لك على كل ما فعلته من أجل ليفربول، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك مستقبلًا رائعًا، ومشوار ناجح مع فريقك الجديد ومع عائلتك، أراك قريبًا".

ورد لوفرين على رسالة محمد صلاح في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول:" لقد شاهدت تحية صلاح لي، لا أريد أن أظهر الكثير من العواطف، لأنني بكيت قبل آخر مباراة لي مع ليفربول".


وتابع:" الجميع يعلم مدى تأثري بالابتعاد عن صديقي العزيز، العلاقة بيننا كانت مميزة للغاية، لكنها مجرد بداية لصداقة كبيرة رغم بعد المسافات".

ويعد لوفرين أحد الأصدقاء المقربين جدًا من الفرعون المصري في ليفربول.

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