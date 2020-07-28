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البنك المركزي: 12.7 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

متابعات- أمينة عبد العال

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البنك المركزي

مليون دولار

الاستثمارا لاجنبي

أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفعت بمقدار 277.6 مليون دولار مسجلة 12.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2019/ 2020 ، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس العام المالي قبل الماضي .

وجاء في التقرير الصادر عن البنك المركزي والذي نشرته "صدى البلد" أن حجم التدفقات الاستثمارية للخارج ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي قبل الماضي بفارق 872,6  مليون دولار، فيما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بمقدار 595 مليون دولار مسجلا 5,9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي مقابل 6.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف البنك  أن انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي الماضي بمعدل 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق،  وذلك نظرا لأجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.

وجدير بالذكر أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل انخفض بنحو مليار دولار واحد مسجلا 2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي ومقارنة بـ3 مليارات دولار في الفترة  المناظرة من العام السابق له.


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