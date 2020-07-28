انتبه.. السهر ليلا يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

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ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

القولون

السهر

 كشفت دراسة حديثة عن العديد من الأضرار الخطيرة التي تحدث لمحبي السهر ليلا  ومن أهمها الاضطرابات المعوية مثل الإمساك والشقوق الشرجية والخراج حول الشرج والالتهابات ومتلازمة القولون العصبي والتهاب القولون والسرطان .

كما أشارت الدراسة إلي أن محبي السهر يكونون عرضة أيضا للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السكر .

ولفتت الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن، كريستين نوتسون إلي أن السهر ليلا مرتبط بالوراثة جزئيا مشددة علي ضرورة النوم مبكرا بشكل تدريجي وتجنب استخدام الهواتف قبل النوم حفاظا علي الصحة .  


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