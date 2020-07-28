» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

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الذهب

الأولى

كورونا

علق رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب، قائلا: "الذهب عكس الاقتصاد، فحينما يكون هناك انهيار اقتصادي، وهذا متوقع في القريب بسبب كورونا، فإن الحكومات والمؤسسات المالية تتجه لبيع السندان وتتجه للملاذ الآمن وهو الذهب".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، إنه نتيجة الإقبال الشديد على الذهب وقلة المعروض يرتفع السعر.

وتابع: "واضح إننا داخلين على أزمة مالية عالمية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفي المجمل أن سعر الذهب بخلاف السلع الأخرى لا ينخفض، ربما يشهد استقرارا لكن لا ينخفض".

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