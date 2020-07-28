يلقى مصرعه في حادث مأساوي بسبب «زجاجة بيرة»

28 يوليه 2020 - 05:01 م



لقي رجل مصرعه في أستراليا، عندما سقط من على لوح التزلج الخاص به وتسببت زجاجة بيرة في جيبه في وفاته.



الضحية، الذي لم يفصح الشرطة عن اسمه وعمره اصطدم بالرصيف عندما كان يتزلج على أحد الطرق في مدينة ميلفيل، إحدى ضواحي مدينة بيرث.



والتقطت كاميرا مراقبة، اللحظة التي شوهد فيه الرجل وهو يمسك بصندوق بيتزاـ، وهو يتزلج على طريق مهجور حوالي الساعة الثامنة مساءً.



ويسقط على الأرض بالقرب من عمود الإنارة.



وأفادت سلطات غرب أستراليا أن الرجل كان يحمل زجاجة زجاجية في جيبه عندما وقع الحادث، وفقًا لقناة (7News).



وحطم الزجاج وقطع شريانه، مما أدى إلى إصابته بنزيف في الفخذ. وحاول الشهود وقف النزيف، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه عند وصولهم.



وتحقق الشرطة في سبب سقوط لوح التزلج. وأشار بعض السكان المحليين إلى أن الإضاءة الخافتة للشوارع وممر الأقدام غير المتكافئ يمكن أن يكون السبب في وفاة الرجل.



ووضعت حكومة مدينة ميلفيل المحلية لافتة لتحذير الناس من ممر المشاة الخطير. تم وضع الزهور بجوار اللافتة تكريمًا للموت المأساوي لألواح التزلج.



ورفض المجلس المحلي التعليق على الحادث، لأن وفاة الرجل قيد التحقيق حاليًا.

